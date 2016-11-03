Гройсман закликав комунальні служби бути готовими до снігопадів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав комунальні служби українських міст і населених пунктів бути готовими до снігопадів, оскільки забезпечення проїзду транспорту - це їх пряма відповідальність.

Про це голова уряду сказав в інтерв'ю журналістам.

"У кожному місті має бути стандарт - чорний асфальт. Йде сніг - зрозуміло, але максимум доба, і все має бути вичищено і зачищено. Я кажу це як людина, яка знає, як це робиться. Але для цього потрібна відповідальність і на місцях", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, зимова погода прийде в Україну наприкінці листопада – початку грудня. Тоді ж завдяки рясним опадам сформується і сніжний покрив, який протримається як мінімум до нового року.

Також наголошується, що похолодання на Новий рік буде найсильнішим, температура 28-31 грудня може досягти -18°C. Також відносно холодні дні будуть 24-26 січня, 5-6 та 10-11 лютого. З середини лютого метеорологи очікують початок весняних процесів.