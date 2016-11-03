Запуск Дорожнього фонду можуть перенести на 2018 рік

Міністерство фінансів і транспортний комітет Верховної Ради домовилися про перенесення запуску Дорожнього фонду, який повинен стати джерелом фінансування ремонту і будівництва автомобільних доріг країни, з 2017 на 2018 рік.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова транспортного комітету Верховної Ради Ярослав Дубневич.

"Ми повинні реально дивитися на можливості нашого бюджету, тому тут ми знайшли порозуміння з Мінфіном і погодилися на повноцінний запуск дорожнього фонду з 2018 року", - написав він.

За його словами 2017 року буде проводитися реформування "Укравтодору".

"Наступний рік плануємо як перехідний щодо реформування управління "Укравтодору" і будемо домагатися збільшення рядка в проекті бюджету за програмами фінансування дорожньої галузі", - додав він.

Як повідомила прес-служба партії "Блок Петра Порошенко" з посиланням на Дубневича, бюджетний комітет Ради підтримав прийняття законопроекту про створення дорожнього фонду, але з умовою, що він почне діяти з 2018 року.

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"Вчора на засіданні бюджетного комітету підтримали рішення про прийняття у другому читанні і в цілому змін в Бюджетний кодекс про створення Дорожнього фонду. Зокрема, вирішили для недопущення розбалансування бюджету відстрочити вступ в силу цього закону з 2017 на 2018 рік", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман неодноразово заявляв, що створення дорожнього фонду для якісного ремонту і будівництва автомобільних доріг країни стане одним з головних пріоритетів українського уряду 2017 року. За його словами, Кабінет міністрів 2017 року планував направити 14,2 мільярда гривень з доходів по акцизах на ремонт і будівництво доріг.

При цьому, згідно з проектом держбюджету на 2017 рік, 14,2 мільярда гривень закладені в бюджет Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор"). Зокрема, на розвиток і утримання автомобільних доріг передбачено фінансування обсягом 6,591 мільйона гривень, що практично збігається з показником в бюджеті-2016.

Ще 7,328 мільярда гривень пропонується виділити на виконання боргових зобов'язань за залученими раніше кредитами. 2016 року на ці цілі було виділено майже 12 мільярдів гривень.