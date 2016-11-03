Порошенко підписав закон щодо універсальної програмної послуги

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Відповідний закон Верховна Рада ухвалила 6 жовтня. Ним встановлюється, що перелік програм універсальної програмної послуги затверджується Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення для відповідного населеного пункту, на території якого провадить діяльність провайдер програмної послуги, з урахуванням технології мовлення.

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Зокрема, до складу універсальної програмної послуги входитимуть програми Національної телекомпанії України до її перетворення у публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України», а також телерадіоорганізацій місцевої і регіональної категорії мовлення, та державного підприємства «Парламентський телеканал «Рада» або його правонаступника за умови наявності у нього ліцензії на мовлення.

Встановлюється, що провайдер зобов'язаний забезпечити усім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги.

Для розповсюдження програм універсальної програмної послуги провайдер не зобов'язаний укладати договори з відповідними телерадіоорганізаціями.