Порошенко підписав закон щодо універсальної програмної послуги
Президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Відповідний закон Верховна Рада ухвалила 6 жовтня. Ним встановлюється, що перелік програм універсальної програмної послуги затверджується Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення для відповідного населеного пункту, на території якого провадить діяльність провайдер програмної послуги, з урахуванням технології мовлення.
Читайте такожМенеджери найбільших телеканалів пропонують кабельним операторам знайти компроміс з розвитку телеринку
Зокрема, до складу універсальної програмної послуги входитимуть програми Національної телекомпанії України до її перетворення у публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України», а також телерадіоорганізацій місцевої і регіональної категорії мовлення, та державного підприємства «Парламентський телеканал «Рада» або його правонаступника за умови наявності у нього ліцензії на мовлення.
Встановлюється, що провайдер зобов'язаний забезпечити усім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги.
Для розповсюдження програм універсальної програмної послуги провайдер не зобов'язаний укладати договори з відповідними телерадіоорганізаціями.