Порошенко підписав закони щодо благодійних телекомунікаційних повідомлень

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, глава держави підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення сприятливих умов для впровадження благодійних телекомунікаційних повідомлень». Документ ухвалений парламентом 6 жовтня 2016 року.

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Закон № 1664-VIII спрямований на реформування чинного законодавства з метою створення сприятливих умов для впровадження і розвитку благодійності. Документом законодавчо унормовується механізм збирання коштів на благодійні цілі за допомогою благодійних телекомунікаційних повідомлень. Вводиться поняття «благодійне телекомунікаційне повідомлення» та запроваджується збір благодійних пожертв операторами телекомунікацій серед абонентів виключно за наявності згоди оператора та укладення ним договору із обраною неприбутковою організацією.

Законом передбачається внесення зміни до законів «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про телекомунікації», «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Президент також підписав Закон від 6 жовтня 2016 № 1665- VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для впровадження благодійних телекомунікаційних повідомлень».

Закон спрямований на реформування чинного законодавства для створення сприятливих умов із впровадження та розвитку благодійності шляхом надсилання телекомунікаційних повідомлень, що забезпечить перерахування на благодійність всієї заявленої абонентом суми.

Законом звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції оператора телекомунікацій із надання телекомунікаційних послуг в частині здійснення телекомунікаційного повідомлення на благодійні цілі (доповнення новим пунктом статтю 197 Податкового кодексу України), а також надається право операторам телекомунікацій зменшувати податкові зобов’язання на суму ПДВ, нараховану на частину суми передоплати за телекомунікаційні послуги, перераховану як благодійну пожертву за дорученням абонента (доповнення пункту 192.2 статті 192 Податкового кодексу України).