"Укрзалізниця" має намір закупити дефіцитні вантажні вагони у Білорусі та Молдови - Балчун

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" для ліквідації дефіциту парку вантажних вагонів має намір звернутися за допомогою до країн-сусідів України – Республіки Білорусь та Молдови.

Про це заявив УНІАН голова правління "Укрзалізниці" Войцех Балчун під час візиту Дарницького вагоноремонтного заводу в Києві.

"У нас є плани отримати вагони з Білорусі. Ми також будемо розмовляти з Молдовою з приводу допомоги вагонами", - повідомив Балчун.

"Такі домовленості між залізницями - це нормальна справа", - додав він.

Балчун також зазначив, що для часткового вирішення проблеми з дефіцитом вантажних вагонів тільки на Дарницькому вагонобудівному заводі до кінця року побудовано 100 нових вагонів, а наступного року – близько 800. Всього ж, за словами голови правління, у планах "Укрзалізниці" придбати в 2017 році понад 6 тисяч вантажних вагонів.

"Переважно це буде напіввагони, а також ми думаємо про виробництві та модернізації зерновозів", - уточнив Балчун, додавши, що "Укрзалізниця" не збирається купувати або брати в оренду списані вагони в Росії.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні уряду голова правління "Укрзалізниці" Войцех Балчун оцінив дефіцит парку вантажних вагонів в 10 тисяч одиниць.

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Крім того, він повідомив про плани компанії виділити в 2017 році 26 мільярдів гривень на ремонт та закупівлю вагонів і локомотивів.

У свою чергу, на засіданні уряду більшість міністрів розкритикували "Укрзалізницю" за триває зрив вантажоперевезень, через що вітчизняні підприємства і компанії зазнають величезних збитків.

Однак польського керівника "Укрзалізниці" підтримав прем'єр Володимир Гройсман, який закликав дати новій команді шанс і пояснив критичну ситуацію на залізниці корупцією і розкраданням в попередні роки.

Експерти вказують на численні факти купівлі або оренди українськими перевізниками списаних у Росії вагонів, що з'явилися після проведеної масштабної модернізації вагонного парку.