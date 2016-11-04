У пунктах пропуску на кордоні з Польщею стоять майже 1600 автомобілів
Найбільше авто в чергах у пункті пропуску "Краковець" - 350.
Сьогодні вранці на українсько-польському кордоні у чергах у пунктах пропуску стоять 1570 автомобілів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
Черги зберігаються у пунктах пропуску “Краковець” - 350, “Устилуг” - 250, “Рава-Руська” - 300, “Ягодин авто” - 220, “Грушів” - 120, “Угринів” - 140, “Шегині” - 120, “Смільниця” – 70 автомобілів.
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Черги на угорському, словацькому, румунському та молдовському напрямку відсутні.
Нагадаємо, 2 листопада, станом на 22.00 у чергах у пунктах пропуску стояли 1240 автомобілів
Вчора вранці, 3 листопада, у чергах до ПП на українсько-польському кордоні налічувалося 1500 авто.