АМКУ скасував скандальний тендер з днопоглиблення в морпорту "Южний"

Антимонопольний комітет України скасував скандальний тендер з проведення днопоглиблення в найбільшому українському морпорту "Южний".

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

"Починаємо з чистого аркуша. Вчора ввечері рішенням АМКУ було скасовано скандальний тендер з днопоглибленн в МТП "Южний", - повідомив Лавренюк.

За його словами, новий тендер буде проведено через електронний майданчик автоматизованої системи держзакупівель Prozorro.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Кабінет міністрів України схвалив проект реконструкції морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів найбільшого за обсягами перевалки вантажів серед портів країни - морського торговельного порту «Южний» (Одеська обл.).

У прес-службі адміністрації морпорту "Южний" повідомили, що переможцем тендеру з визначення підрядника стала компанія «Ян Де Нул Україна».

Проте один з учасників тендеру, незадоволений результатами, подав скаргу на рішення комітету з конкурсних торгів до Антимонопольного комітету, який повинен був розглянути її 3 листопада.

21 жовтня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував посилити громадський контроль за проведенням днопоглиблювальних робіт у морських торговельних портах країни, а також закликав народних депутатів брати участь в оцінці ефективності використання коштів на ці цілі.

Вартість проведення робіт за цим тендером становить майже 1 млрд грн.