На кордоні з Польщею в чергах застрягло 700 автомобілів

Станом на 08.00 в пунктах пропуску на кордоні України з Польщею у чергах стоять 700 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці в Facebook.

Найбільша черга спостерігається в ПП "Ягодин – авто" - 180 автомобілів.

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У пункті "Рава-Руська" чекають оформлення 150 автомобілів, в пункті "Устилуг" - 120 та "Смільниця" – 80 автомобілів.

Крім того, у ПП "Краковець" коштують 70 автомобілів, ПП "Угринів" та "Грушів" – 40 і до ПП "Шегині" – 20.

У пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною, Румунією та Молдовою черг немає, на кордоні з Угорщиною стояли 10 автомобілів, повідомляють прикордонники.