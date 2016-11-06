Пасажиро-транспортний потік через КПВВ в зоні АТО залишається інтенсивним - ДПСУ

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

«Для перетину лінії розмежування сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд прибула така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 50/220; «Мар’їнка» – 250/180; «Новотроїцьке» – 0/50; «Гнутове» – 90/60», - йдеться у повідомленні.

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Загалом, за даними ДПСУ, протягом минулої доби КПВВ перетнули 20,5 тис. осіб та 3,6 тис. транспортних засобів: «Майорське» – 4865 осіб та 626 транспортних засобів; «Мар’їнка» – 5256 осіб та 1186 транспортних засобів; «Новотроїцьке» – 3716 осіб та 960 транспортних засобів; «Гнутове» – 3335 осіб та 847 транспортних засобів; «Станиця Луганська» – 3360 осіб.