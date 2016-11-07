Реалізація "Шовкового шляху" немислима без України - посол КНР

Реалізація китайського інфраструктурного проекту "Шовковий шлях", що покликаний активізувати економічне співробітництво і нарощування торгівлі між КНР і Європою, є немислимою без України.

Про це заявив посол КНР Вей Ду на форумі в Києві, присвяченому розвитку інфраструктурного проекту "Шовковий шлях" в Україні.

"Без України реалізація ініціативи ("Шовковий шлях" - УНІАН) буде неповною, навіть немислимою. Через це Україна стала однією з перших серед більш ніж 60 країн, які приєдналися до Шляху", - сказав він.

При цьому посол підкреслив, що поки Україна лише формально не бере участь в ініціативі Китаю 16+1, що передбачає активізацію співпраці з 11 країнами - членами ЄС і 5 Балканськими країнами.

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"Хоча Україна і не є учасником формату 16+1, відповідні цілі і напрями співробітництва, визначені Ризьким протоколом (підписаним 5 листопада главами урядів країн - учасниць формату 16+1 - УНІАН), також стосуються і України і повинні стати тим напрямом, що обидві сторони повинні підтримувати в майбутньому. Я повністю впевнений у перспективах співробітництва між Україною та Китаєм", - підкреслив Ду Вей.

Як повідомляв УНІАН, Україна, разом з 20 іншими країнами, увійде в створювану Китаєм асоціацію з просування економічного співробітництва "Шовковий шлях", для запуску якої китайські фонди зібрали вже близько 300 мільярдів юанів або близько 46 мільярдів доларів.

Україна розраховує до кінця 2016 року в ході переговорів з країнами –учасницями Транскаспійського транспортного коридору (так званий "новий Шовковий шлях", який проходить через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузію і Україну в країни Європи) знизити наскрізний тариф на перевезення на 15%, а також скоротити час доставки товарів з України в Китай по даному маршруту на 10%.

"Шовковий шлях" в обхід Росії, яка застосувала обмеження українського транзиту, є альтернативним способом доставки українських товарів у напрямку країн Середньої Азії, включаючи Казахстан, Азербайджан і Туркменістан.

Довідка УНІАН. 16+1 - ініціатива Китаю, суть якої полягає в активізації співпраці з 11 країнами-учасницями ЄС і 5 Балканськими країнами (Албанія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Латвія, Литва, Македонія, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Хорватія, Чорногорія, Чехія, Естонія) в області інвестицій, транспорту, фінансів, науки, освіти і культури. Китай в рамках ініціативи у сфері економіки визначив 3 пріоритетні сфери потенційного співробітництва: інфраструктура, високі технології та зелені технології.