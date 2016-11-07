Росія заборонила вантажоперевезення по своїй території у вагонах 10 українських перевізників

15:13, 07 листопада 2016
Транспорт/Звя'зок
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«Російська залізниця» («Российская железная дорога») з 3 листопада заборонила перевезення вантажів по території Росії у вагонах десяти українських залізничних перевізників.

Фото УНІАН

Як повідомило видання «Нафторинок», заборону видано на підставі урядової телеграми Федерального агентства залізничного транспорту від 2 листопада 2016 року.

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Зокрема, введено заборону на перевезення вантажів по території Росії у вагонах власності «Укрспецтрансгазу», який керує парком із 1680 цистерн і здійснює перевезення зрідженого газу з компанією «Газпром Газенергосеть». Крім того, заборона стосується вагонів компаній «Укррос-Транс», «Євразія Транс Сервіс», «Дніпровський КПК», «Лізингова компанія ВЛ», «Трансгарат-Україна», «Риф-Транс ЛТД», держпідприємство «Укрспецвагон», «ТД «Західний» і Стрийський вагоноремонтний завод.

Також, згідно з телеграмою, яку цитує видання, забороняється перевезення вантажів з усіх станцій Російської Федерації транзитом через територію РФ до інших держав на адресу всіх вантажоодержувачів з моменту отримання і до відміни, крім порожніх вагонів зазначених власників, які прямують у напрямку України.

Фото nefterynok.info

Як повідомлялося, 17 жовтня 2016 року Україна продовжила дію санкцій проти ряду російських компаній. Відповідний указ, підписаний 17 жовтня президентом Петром Порошенком, про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» набув чинності 31 жовтня.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли про те, що з 21 жовтня «Укрзалізниця» заборонила перевозити вантажі у вагонах деяких російських залізничних операторів, включаючи «СГ-Транс», а також перевезення всіх вантажів і порожніх вагонів, зокрема й транзит по території України вагонів власності компаній «Сбербанк Лізинг», «СГ-транс», «НафтоТрансСервіс», «Промтрансінвест», «Астон», «Рейл 1520». Проте пізніше «Укрзалізниця» призупинила дію заборони до 31 жовтня.

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