Росія заборонила вантажоперевезення по своїй території у вагонах 10 українських перевізників

Як повідомило видання «Нафторинок», заборону видано на підставі урядової телеграми Федерального агентства залізничного транспорту від 2 листопада 2016 року.

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Зокрема, введено заборону на перевезення вантажів по території Росії у вагонах власності «Укрспецтрансгазу», який керує парком із 1680 цистерн і здійснює перевезення зрідженого газу з компанією «Газпром Газенергосеть». Крім того, заборона стосується вагонів компаній «Укррос-Транс», «Євразія Транс Сервіс», «Дніпровський КПК», «Лізингова компанія ВЛ», «Трансгарат-Україна», «Риф-Транс ЛТД», держпідприємство «Укрспецвагон», «ТД «Західний» і Стрийський вагоноремонтний завод.

Також, згідно з телеграмою, яку цитує видання, забороняється перевезення вантажів з усіх станцій Російської Федерації транзитом через територію РФ до інших держав на адресу всіх вантажоодержувачів з моменту отримання і до відміни, крім порожніх вагонів зазначених власників, які прямують у напрямку України.

Як повідомлялося, 17 жовтня 2016 року Україна продовжила дію санкцій проти ряду російських компаній. Відповідний указ, підписаний 17 жовтня президентом Петром Порошенком, про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» набув чинності 31 жовтня.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли про те, що з 21 жовтня «Укрзалізниця» заборонила перевозити вантажі у вагонах деяких російських залізничних операторів, включаючи «СГ-Транс», а також перевезення всіх вантажів і порожніх вагонів, зокрема й транзит по території України вагонів власності компаній «Сбербанк Лізинг», «СГ-транс», «НафтоТрансСервіс», «Промтрансінвест», «Астон», «Рейл 1520». Проте пізніше «Укрзалізниця» призупинила дію заборони до 31 жовтня.