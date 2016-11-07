В Україні на 70% зріс продаж нових комерційних авто

Обсяг продажу нових комерційних автомобілів в Україні в січні-жовтні 2016 року у порівнянні з показником аналогічного періоду 2015 року зріс на 70% і становив 6,2 тис. авто, повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

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При цьому в жовтні ринок нових комерційних автомобілів збільшився на 44% і становив 719 проданих авто.

Найбільшу частку в цьому сегменті - 20% зайняли автомобілі марки Renault. Реалізувавши 141 комерційний автомобіль, Renault поліпшила свій торішній результат на 72%.

На другому місці Fiat – 104 проданих автомобілі. Жовтневі продажі цієї марки перевищили показник річної давності на 46,5%.

Mercedes-Benz посів третє місце з результатом 70 проданих авто, продемонструвавши позитивну динаміку до жовтня минулого року на рівні 70,7%.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укравтопрому", виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-вересні поточного року порівняно з аналогічним періодом 2015 року скоротилося на 31% - до 3,213 тис. За даними асоціації, виробництво комерційних автомобілів скоротилося до минулорічного показника на 55,8% - до 484 штук.