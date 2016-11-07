У разі бездіяльності "Укрзалізниці" перевезення в Україні можуть перейти під контроль РФ – експерт

У разі бездіяльності публічної акціонерної компанії «Укрзалізниця» в питанні оновлення застарілого рухомого складу залізничні перевезення в Україні можуть перейти під контроль Росії.

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Таку думку в інтерв'ю УНІАН висловив екс-директор з технічної політики «Укрзалізниці» і колишній голова Науково-дослідного центру залізничного транспорту Ростислав Дьомін.

«Крім техногенної небезпеки застарілого вагонного парку та економічного збитку від неспроможності «Укрзалізниці» повноцінно надавати послуги промисловим підприємствам, є додатковий, але дуже важливий аспект – у разі бездіяльності із заміни парку залізничні перевезення в Україні можуть бути взяті під контроль Росією», – сказав Дьомін.

Він пояснив, що Росія зараз активно реалізує програму оновлення рухомого складу, будує нові вагони, а для прискорення цього процесу в країні фактично введено заборону на продовження терміну служби старих вагонів. У зв'язку з цим у Росії нагромадилася велика кількість старих списаних вагонів, які, за словами експерта, масово переміщатимуться в Україну: спочатку вагони, відтак локомотиви.

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Дьомін зазначив, що асоціації експортерів у своїх зверненнях до уряду вимагають дозволити масову експлуатацію вагонів країн СНД, але це, на думку експерта, «нічого не принесе технічно».

«Для економічної безпеки країни використовувати вагони агресора – це точно погано. Монголія і Вірменія фактично позбулися своїх залізних доріг, передавши їх в управління РЖД (держкомпанія «Російські залізниці» – УНІАН). Тепер через ситуацію з рухомим складом і Україна може віддати шматок своєї економічної незалежності в руки Росії», – додав Дьомін.

За його оцінками, в Україні експлуатується близько 2-3 тисяч російських вагонів.

«Але якщо ми нічого не робитимемо, то наша залізниця буде просто поглинута російськими структурами. Ось це я знаю точно. І часу на розгойдування немає», – додав Дьомін.

Експерт також зазначив, що більш як 40 тисяч вантажних вагонів «Укрзалізниці» сьогодні потребують заміни впродовж 4-5 років, при цьому необхідно знімати з експлуатації щорічно не менш як 10 тисяч старих вагонів, бо вони становлять техногенну небезпеку.

«Укрзалізницю» слід позбавити даного парку, силоміць викупивши його... Не дати монополісту можливості експлуатувати старі локомотиви – це і є головна умова успіху із заміни парку», – вважає експерт.

Крім проблеми з нестачею локомотивів і вагонів, Дьомін відзначив низьку оборотність вагонів при навантаженні, тобто час від одного навантаження до іншого, яка іноді становить 11-12 днів замість 3-5 днів норми.

«Виходить, що у нас не менш як 10 тисяч вагонів у день просто заморожені і не можуть взяти участь у перевезенні вантажів... Але якщо говорити про кількість вагонів, яку треба виготовити, то ця цифра в 4 рази більша», – сказав експерт, додавши, що не слід було б дозволяти експлуатувати майже всі вагони «Укрзалізниці», оскільки як майже 90% цих вагонів вже вичерпали свій термін експлуатації – 22-25 років.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» повідомила про плани в 2017 році придбати майже 3,6 тис. вагонів за кошти ЄБРР, а загалом поповнити парк на 6,6 тис. вантажних піввагонів.

Варто зазначити, що багато учасників ринку скаржилися на систематичну нестачу вагонів «Укрзалізниці», що може призвести до зриву термінів зовнішніх контрактів і ставить під загрозу виконання державних експортних програм в цілому.

Зокрема, Українська зернова асоціація (УЗА) не раз скаржилася на недостатню кількість вагонів-зерновозів для здійснення перевезень зернових залізничним транспортом у піковий період експорту. Крім того, «Укрметалургпром» наголошував, що Україна може недоотримати 1,8 млрд дол. валютної виручки через нестачу вагонів для перевезення металургійної продукції, а також через обмежену пропускну здатність на деяких залізничних ділянках у зоні АТО.

Наприкінці вересня міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик повідомив про проблеми з доставкою вугілля на склади теплоелектростанцій у зв'язку з нестачею вагонів в обсягу близько 1,3 тис. штук.

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