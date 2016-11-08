На кордоні з Польщею у чергах стоять 1000 автомобілів - ДПСУ

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.

У ПП “Устилуг» очікують оформлення 350 автомобілів, ПП «Рава Руська» та “Краковець” - по 200 авто, ПП «Угринів» - 100. Крім того, 150 авто стоять у ПП «Ягодин авто».

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На пунктах пропуску “Грушів”, "Смільниця”, “Шегині” черг немає.

Також, черга у 15 автомобілів спостерігається на кордоні з Угорщиною у ПП "Вилок".

В інших пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною, а також зі Словаччиною, Румунією та Молдовою черг немає.