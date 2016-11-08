Російські компанії ВТБ і Альфа-Груп інвестують у мобільного оператора Turkcell

Про це повідомляє прес-служба ВТБ.

"Ця домовленість передбачає намір сторін здійснити інвестиції в турецьку телекомунікаційну компанію Turkcell у зв'язку з можливим збільшенням частки Альфа-Груп в операторі", - заявили в ВТБ.

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Як зазначили у ВТБ, "участь у подібній угоді відображає прагнення ВТБ ще більше диверсифікувати свої інвестиційний та кредитний портфелі – у цьому випадку за рахунок одного з безперечних лідерів у сфері телекомунікацій на швидко зростаючому і високоприбутковому турецькому ринку".

"На думку фахівців ВТБ, передбачувана угода може сприяти збільшенню валютних доходів компанії Turkcell і в перспективі надати додатковий позитивний вплив на її інвестиційну привабливість", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року турецький телекомунікаційний холдинг Turkcell завершив операцію з придбання у фінансово-промислової групи СКМ Ріната Ахметова 44,96% акцій компанії Euroasia Telecommunications Holdings BV (Нідерланди), якій належить один з найбільших українських мобільних операторів «Астеліт» (ТМ Lifecell).