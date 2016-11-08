"Пролом у санкційній блокаді": в РФ заявили про пряме поромне сполучення Туреччини з Кримом

У Держдумі РФ заявили, що Туреччина приймає прямий пором з окупованого Росією Севастополя в Зонгулдаку, незважаючи на офіційне невизнання анексії Криму. Про це у Facebook написав "депутат" Держдуми від анексованого Криму Руслан Бальбек.

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"До листопада 2015 року пором "Варяг" виходив з Севастополя, йшов до Новоросійська, де оформлювалися відповідні суднові документи і тільки після цього він йшов у порт, тому що документацію, заповнену в Криму, турецька сторона не приймала", - пояснив Бальбек.

Тепер же, як стверджує "депутат", пряме сполучення відновилось і в листопаді 2016 року пором "Варяг" здійснив перший рейс безпосередньо з Севастополя в Зонгулдак з документами, оформленими в Криму.

"Турецька сторона прийняла їх (документи - УНІАН) і забезпечила весь необхідний портовий сервіс. Що ж це, як не пролом в санкційної блокаді? Турецький чиновник бере на оформлення документи, заповнені в Криму (територію, яку не визнає його уряд), оформлює вантаж, бажає щасливої дороги, а місцеве видання ще й пише статтю про те, як вони раді прибуттю кримського судна... Так, у Стамбулі на це закривають очі, не роблять жодних заяв, офіційно дистанціюються від Криму. Тим не менш держслужбовці Туреччині працюють з кримською компанією, приймають документи, заповнені в Криму", - стверджує Бальбек.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" за його самовизначенню.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.