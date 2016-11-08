У Мінінфраструктури хочуть скоротити збори в морпортах мінімум вдвічі

Міністерство інфраструктури України має намір в листопаді затвердити нову методику розрахунку портових зборів, які стягуються із суден в українських морських торговельних портах, яка передбачає зниження тарифних ставок щонайменше вдвічі.

"Ми бачимо падіння вантажообігу в українських портах з року в рік. Неконкурентна тарифна політика в контексті портових тарифів і зборів. Ми зараз над цим працюємо, є політична воля і президента, і прем'єра, і в листопаді ми затвердимо нову методику портових зборів, що скоротить їх щонайменше вдвічі", - сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі телеканалу 3S.TV.

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Як повідомляв УНІАН, 7 листопада перший заступник міністра інфраструктури України Євген Кравцов зазначав, що розробка нової методики розрахунку портових зборів знаходиться на фінальній стадії роботи зі Світовим банком та Міжнародною фінансовою корпорацією та її планується затвердити до кінця поточного року.

Наприкінці червня Кабінет міністрів України схвалив зниження ставок портових зборів для транзитних вантажів на 50% у всіх морських портах країни з метою залучення додаткових вантажопотоків.

На материковій частині України налічується 13 державних морських портів. Зокрема, в Одеському регіоні працюють Одеський порт "Чорноморськ" (колишній Іллічівський), Білгород-Дністровський порти та порт "Південний", що в Миколаївському регіоні розташовані Миколаївський порт і порт "Ольвія" (раніше спеціалізований порт "Октябрськ"). Також Україна має свої порти на Азовському регіоні – Маріупольський, Бердянський, а на Дунаї їх всього три – Ренійський, Ізмаїльський та Усть-Дунайський. Порти Херсонського регіону – Херсонський та Скадовський.

Порти анексованого Росією в березні 2014 року Кримського півострова – Керченський, Севастопольський, Феодосійський, Ялтинський та Євпаторійський.