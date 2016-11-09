На кордоні з Польщею у чергах чекають майже тисяча автомобілів - ДПСУ

02:16, 09 листопада 2016
Транспорт/Звя'зок
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Станом на 22:00 8 листопада в чергах у пунктах пропуску на кордоні з Польщею стоять 970 автомобілів.

фото: УНИАН

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Зокрема, в пропускному пункті "Устилуг" стоять 400 автомобілів, "Ягодин авто" - 300, "Рава-Руська" - 150, "Угринів" - 120.

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У пунктах пропуску "Краковець", "Шегині", "Смільниця" і "Грушів" черг немає.

Також автомобільних черг немає в пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною, Румунією, Угорщиною та Молдовою.

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