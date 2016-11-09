У Росії надумали створити поромну лінію для перевезення вантажівок в обхід Польщі

Мінтранс РФ оголосив про намір опрацювати питання розширення поромних перевезень для збільшення російського експорту до Європи.

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Як пише Прайм, російське відомство хоче знизити транзитну залежність від Варшави у зв'язку з "нестабільною політикою польських колег".

Партнером Мінтрансу РФ за цим проектом, ймовірно, стане компанія DFDS. Напередодні заступник голови відомства Микола Асаул провів зустріч з керівництвом транспортного холдингу.

"Маршрут буде розроблений таким чином, щоб безпечно і оперативно доставляти вантажі з товарами, при цьому дотримуючись комфортних умов для водіїв транспортних засобів", - зазначено в повідомленні Мінтрансу РФ.

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За підсумками серії переговорів сторони розраховують підписати меморандум про співпрацю.

Нагадаємо, на початку року перевезення вантажів між країнами були припинені через позицію Варшави, яка висловила невдоволення змінами у російському законодавстві за квотами на проїзд. Згодом, сторони змогли прийти до компромісу.

Очікується, що транспортні відомства країн проведуть нові переговори щодо обміну дозволами на проїзд вантажівок у 2017 році вже завтра – 10 листопада.