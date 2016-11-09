Майже половина всього фінансування доріг припала на п'ять областей - експертний звіт

Майже 50%, або 4,87 мільярда гривень, фінансування дорожнього сектору України у 2016 році отримали п'ять областей.

Згідно зі звітом Ініціативи з прозорості будівництва проекту Constrution Sector Transparency Initiative (CoST) в Україні, найбільше фінансування отримали Львівська, Івано-Франківська, Одеська, Дніпропетровська та Полтавська області.

"Згідно з офіційними документами, наданими Ініціативи CoST Службами автомобільних доріг в областях та Державним агентством автомобільних доріг України, найбільші суми з фінансування ремонту доріг 2016 року (з урахуванням усіх джерел) отримали Львівська область (1,703 мільярда гривень), Одеська (1,32 мільярда гривень), Івано-Франківська (769,284 мільйона гривень), Дніпропетровська (585,232 мільйона гривень) і Полтавська (494,67 мільйона гривень)", - йдеться у звіті CoST.

У звіті наголошується, що інші 19 областей на ремонт доріг державного значення цього року отримали 5,42 мільярда гривень, або 53% від загального фінансування.

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"Якщо порівнювати фінансування кількох областей, приблизно однакових за протяжності доріг державного значення, то отримаємо досить цікаві умовні співвідношення. Ремонт доріг у Львівській області щодо фінансування дорівнює ремонту в 19-ти Рівненських областях; Івано-Франківська область профінансована на загальну суму, що відповідає 4-м Закарпатським; Одеська дорівнює 4-м Чернігівським; кошти, виділені на ремонт Дніпропетровської області, рівні фінансування доріг 3-х Харківських; Полтавській - 3-х Сумських", - зазначили представники організації.

Як повідомляв УНІАН, згідно з держбюджетом на поточний рік, фінансування дорожньої галузі склало 18,7 мільярда гривень. З цієї суми 6,5 мільярда було виділено на розвиток і утримання автомобільних доріг, ще 12 мільярдів гривень - на виконання боргових зобов'язань за раніше залученими кредитами.

При цьому, в проекті держбюджету на 2017 рік на дорожній сектор пропонується виділити 14,8 мільярда гривень.