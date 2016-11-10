На кордоні з Польщею в чергах застрягло близько 1300 автомобілів - ДПСУ

На пунктах пропуску на кордоні з Польщею станом на 8 годину ранку 10 листопада свій черги чекали 1270 одиниць автотранспорту.

Читайте такожУ Львівській області модернізують міжнародні пункти пропуску

Про це повідомили в прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Зокрема, на пунктах пропуску "Устилуг" та "Рава-Руська" - по 300 автомобілів, "Шегині" - 200, "Ягодин - авто" - 150, "Краковець" - 130, "Угринів" - 80, "Смільниця" - 60, "Грушів" - 50.

На кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Молдовою черг не було.