"Укрзалізниця" запустила мобільну версію сайту з продажу квитків

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" сьогодні, 10 листопада, запустить мобільну версію сайту з продажу залізничних квитків, повідомив голова правління компанії Войцех Балчун на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Стартуємо сьогодні. Близько 14:00. З невеликою, але корисною опцією, яка стане в нагоді користувачам смартфонів, які планують поїздки поїздами "Укрзалізниці". Запускаємо мобільну версію нашого сайту з продажу квитків booking.uz.gov.ua та рухаємося до мобільного додатку", - написав Балчун.

Він пояснив, що універсальна мобільна версія сайту для замовлення квитків та їх оплати банківською картою за допомогою смартфонів розроблена під будь-яку операційну систему гаджетів.

"Сподіваємося, що це ще один стимул для користувачів звернутися до нашого сайту, позбутися черг і знизити навантаження на каси. А головне - заощадити кошти та час, який, як відомо, теж гроші", - зазначив Балчун.

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Голова правління компанії також підкреслив, що на сьогодні вже більше третини залізничних квитків продається через Інтернет, а найбільша частка з них припадає на офіційний сайт "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізиниця" повідомила про плани до кінця року запустити мобільний додаток, яке дозволить пасажирам здійснювати купівлю квитків за допомогою свого смартфона.

Керівництво "Укрзалізниці" також планує до кінця поточного року розробити детальний план розвитку компанії на 5 років.

У планах керівництва компанії в сегменті пасажирських перевезень передбачено підвищення якості санітарного стану вагонів та забезпечення належного температурного режиму.

Крім того, для уникнення корупційних ризиків керівництво "Укрзалізниці" хоче вдосконалити сервіс продажу квитків, зокрема, шляхом впровадження його мобільної версії, терміналів самообслуговування і створення єдиного транспортного порталу - онлайн-вікна.