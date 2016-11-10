"Укрзалізниця" витратить 3 мільйони на обслуговування американського вертольота

Філія "Центр сервісного забезпечення" Публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" оголосила тендер на закупівлю послуги з технічного обслуговування американського цивільного вертольота Bell 430 з передбачуваною ціною закупівлі 2,98 млн грн.

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Дані торги оголошені 7 листопада через електронний майданчик автоматизованої системи держзакупівель Prozorro.

Зокрема, закупівля проводиться у формі переговорної процедури, при цьому наголошується, що у зв'язку з відсутністю конкуренції на ринку (у тому числі з технічних причин), відповідний договір може бути укладений тільки з одним постачальником.

Філія "Укрзалізниці" має намір укласти договір з учасником торгів - авіакомпанією "Промінтерсервис", що запропонувала за свої послуги 2,96 млн грн з урахуванням ПДВ. Дана компанія спеціалізується на обслуговуванні вертольотів і наданні їх в оренду, а також на продажу авіоніки.

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Згідно з умовами тендерної документації, дана компанія повинна надати свої послуги з обслуговування вертольота до кінця поточного року.

Оскарження наміру укласти даний договір проводиться до 19 листопада.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Реєстру цивільних повітряних суден України станом на 10 листопада у власності "Укрзалізниці" знаходиться американський вертоліт Bell 430 2003 року випуску вартістю понад 1 млн дол. Дата видачі реєстраційного посвідчення «Укрзалізниці» - 29 грудня 2014 року.

Ціна вертольота Bell 430, в залежності від модифікації і року випуску, варіюється від 1 млн дол. до 6 млн дол.

У лютому 2016 року "Укрзализныция" повідомила, що цей вертоліт не експлуатує.

За даними ЗМІ, "Укрзалізниця" придбала цей вертоліт у 2003 році за 8 млн дол. У 2007 році на ньому літав тодішній прем'єр-міністр Віктор Янукович під час виборчої кампанії на дострокових виборах до Верховної Ради.

Розробником вертольота Bell 430 є компанія Bell Helicopter - американський виробник вертольотів, що входить у конгломерат Textron. Штаб-квартира компанії знаходиться в Форт-УЕрте, Техас. Військове виробництво розташоване в Техасі, цивільне - у канадському місті Мірабель. Фірма обслуговує операторів, які експлуатують вертольоти Bell, в 120 країнах світу.