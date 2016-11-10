Польща виділить 68 мільйонів євро кредиту на ремонт 6 прикордонних доріг на заході України

Як повідомила прес-служба Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор"), відповідне рішення внесено в протокол українсько-польської робочої групи з питань транспорту, який було підписано заступником міністра інфраструктури і будівництва Республіки Польща Єжи Шмітом і заступником міністра інфраструктури України Юрієм Лавренюком.

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У повідомленні зазначається, що це рішення було ухвалено сьогодні в ході візиту представників Міністерства інфраструктури Польщі в Україну.

Зокрема, планується відремонтувати окремі ділянки на дорогах Яворів – Грушів, Грушів – Немирів, Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий, Червоноград – Рава-Руська, КПП "Смільниця" – Старий Самбір, Устилуг – Луцьк – Рівне.

"Досить символічно, що саме з Польщею ми плануємо втілити цей важливий проект із розвитку прикордонних доріг. Для України кожен капітально відремонтований кілометр є вкрай важливим. Впевнений, що у нас вийде хороша команда і для обох країн ця інвестиція відкриє нові транзитні та туристичні можливості та закріпить наші торгово-економічні відносини", – цитує прес-служба виконуючого обов'язки голови "Укравтодору" Славоміра Новака.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2015 року Україна і Польща уклали міжурядову угоду про надання кредиту в розмірі 100 млн євро на покращення прикордонних доріг та митного сполучення.

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На початку жовтня 2016 року Верховна Рада ухвалила відповідний закон, яким розподілила кредит Польщі на умовах пов'язаної допомоги таким чином: 68 млн євро - на ремонт доріг, 25 млн євро - для Державної фіскальної служби і митниці і 7 млн євро - для Державної прикордонної служби.

Згідно зі звітом Ініціативи з прозорості будівництва проекту Constrution Sector Transparency Initiative (CoST) в Україні, майже 50%, або 4,87 млрд грн, фінансування дорожнього сектору України в 2016 році отримали п'ять областей - Львівська, Івано-Франківська, Одеська, Дніпропетровська та Полтавська. У звіті зазначається, що інші 19 областей на ремонт доріг державного значення цього року отримали 5,42 млрд грн, або 53% від загального фінансування.

Відповідно до держбюджету на поточний рік, фінансування дорожньої галузі становило 18,7 млрд грн. З цієї суми 6,5 млрд було виділено на розвиток і утримання автомобільних доріг, ще 12 млрд грн - на виконання боргових зобов'язань за раніше залученими кредитами.

При цьому в проекті держбюджету на 2017 рік на дорожній сектор пропонується виділити 14,8 млрд грн.