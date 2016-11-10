У Львові провели пробний запуск трамвая на Сихів (відео)

19:43, 10 листопада 2016
Транспорт/Звя'зок
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У місті тривають завершальні роботи перед відкриттям трамвайної лінії на Сихів - перший трамвай поїде 17 листопада.

Фото УНИАН

У Львові сьогодні, 10 листопада, фахівці ЛКП «Львівелектротранс» провели пробний запуск трамвая на Сихів, повідомляє ZIK.

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Планується, що на лінії курсуватиме 13 вагонів, 7 з них – придбані  цього року в компанії «Електрон». Інтервал руху становитиме 5-6 хв.

Як обіцяли в Львівській міській раді, із Сихова до центру трамваєм можна буде дістатися за 25-30 хв.

Користувач Facebook Влад Машкін оприлюднив на своїй сторінці відео запуску трамвая.

Нагадаємо, у Львові тривають завершальні роботи перед відкриттям трамвайної лінії на Сихів. Перший трамвай на Сихів поїде наступного четверга, 17 листопада, за маршрутом пл. Соборна – кінотеатр ім. Довженка. 

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