В Одеській області з 10 грудня закриють ділянку дороги Одеса - Рені

Як повідомили УНІАН у Білгород-Дністровській районній державній адміністрації, у зв'язку з капітальним ремонтом моста на автодорозі державного значення Одеса-Рені біля Паланки з 10 грудня буде закрито проїзд. Транспорт буде перенаправлятися іншим автомобільним дорогам.

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У Службі автомобільних доріг в Одеській області пояснили, що аварійна ситуація склалась на мосту, через протоку річки Дністер зруйновані плити прогонної будови. Для виконання ремонтних робіт буде закрито рух транспортних засобів по автодорозі М-15 Одеса-Рені, км 52 - км 53.

Об'їзд ділянки здійснюватиметься через смт Затока, місто Білгород-Дністровський автошляхами Одеса-Білгород-Дністровський-Монаші; Кучургани - Біляївка – Маяки – Овідіополь та ін.

Планується, що рух автотранспорту на трасі Одеса-Рені буде відновлено після закінчення ремонту мосту в червні 2017 року.