Прикордонники просять оминати завтра пункт пропуску "Ужгород"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прикордонного відомства.

«За наявною інформацією, з 10.00 12 листопада власники автомобілів з іноземною реєстрацією можуть розпочати чергову акцію із блокування дороги, що веде до пункту пропуску «Ужгород» на кордоні зі Словаччиною. Активісти організовують такі дії, аби домогтися збільшення терміну транзиту на ввезення транспортних засобів на територію України», - йдеться в повідомленні.

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Саме тому, у зв’язку з можливими діями активістів, Держприкордонслужба звертається до громадян врахувати дану інформацію та рекомендує під час планування поїздок з подальшим перетином кордону обирати маршрути через інші пункту пропуску: «Малі Сельмінці» (пішохідний та для велосипедистів) – з 09.00 до 21.00; «Малий Березний» (автомобільний, пішохідний та для велосипедистів) – цілодобово; «Чоп (Страж)» (залізничний) – цілодобово, за графіком руху поїздів.