Львівських митників підозрюють у підробленні документів: допомогли ввезти 10 тисяч авто без сплати мита

Посадовців Львівської митниці підозрюють у службовому підробленні офіційних документів. З їхньою допомогою на територію України ввезли понад 10 тисяч автомобілів з-за кордону без сплати ввізного мита.

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Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

«9 листопада прокуратура Львівської області розпочала досудове розслідування за фактами внесення службовими особами Львівської митниці ДФС неправдивих відомостей до електронних журналів пунктів пропуску АСМО «Інспектор». Це дало можливість громадянам-нерезидентам з січня до вересня цього року ввезти на територію України більше 10 тисяч транспортних засобів на іноземній реєстрації», - йдеться у повідомленні прокуратури.

Зараз слідчі встановлюють розмір заподіяних збитків, спричинених несплатою ввізного мита на транспортні засоби, що перебувають на митній території України як тимчасово ввезенні терміном до одного року і які на даний час не вивезені за межі країни.

Досудове розслідування триває.