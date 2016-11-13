Акція з блокування доріг триває: "пересічники" стоять на кордоні зі Словаччиною та Румунією

Як повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України, для відслідковування ситуації на місці перебувають представники Національної поліції.

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У відомстві нагадали, що вчора, 12 листопада, така ж акція декілька годин тривала перед автомобільним пунктом пропуску «Рава-Руська».

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада власники автомобілів з іноземною реєстрацією проводили акцію з блокування доріг перед пунктами пропуску «Рава-Руська» (кордон з Польщею), «Солотвино» (кордон з Румунією) та «Ужгород» (кордон зі Словаччиною). Активісти організували акцію, аби домогтися збільшення терміну транзиту на ввезення транспортних засобів в Україну. За фактом блокування транспортних комунікацій на кордоні зі Словаччиною та Румунією розпочато кримінальне провадження.