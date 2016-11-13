У понеділок зранку до Києва не пускатимуть вантажівки через снігопад

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

«У понеділок, 14 листопада, з 6:30 в’їзд габаритного транспорту до столиці буде закрито. Відповідне рішення було прийняте під час засідання оперативного штабу з питань протидії надзвичайним ситуаціям», - йдеться в повідомлені.

У КМДА зауважили, що, у разі посилення снігопадів, в’їзд фур та вантажівок до міста закриють вже сьогодні, 13 листопада – рішення прийматимуть залежно від погодних умов.

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В прес-службі нагадали, що, за прогнозами синоптиків, 13-14 листопада у Києві очікується ускладнення погодних умов: сніг, хуртовини, пориви вітру, на дорогах ожеледиця.

За словами Пантелеєва, тимчасова заборона в’їзду великогабаритного транспорту в місто довела свою ефективність минулого року. «Обмеження руху дає можливість оперативно спрацювати снігоприбиральній техніці, а місту – не застрягнути в заторах. Загалом у нас до роботи готові 318 одиниць снігоприбиральних авто, а також понад 200 тракторів житлово-експлуатаційних дільниць", - цитує Пантелеєва прес-служба.

Також у КМДА поінформували, що упродовж ночі 13 листопада, у зв’язку із погіршенням погодних умов, комунальники проводили превентивну обробку дорожнього покриття для запобігання виникнення слизькості. Так, було проведено обробку посипальними матеріалами мостів, шляхопроводів, спусків та підйомів. За ніч на лінію виїжджало 117 машин.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада влада Києва прийняла рішення закрити в‘їзд до столиці великогабаритного транспорту через снігопад у неділю, 13 листопада, з 7:00 до 13:00.