Через негоду у трьох областях України обмежили рух вантажівок

Про це повідомили в Управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.

Читайте такожНа Київ насувається сильний сніг, хуртовини та штормовий вітер

«У зв’язку з погіршенням погодних умов, враховуючи виникнення реальної загрози для учасників дорожнього руху та з метою недопущення аварійних ситуацій, службами автомобільних доріг прийнято рішення щодо заборони руху вантажних транспортних засобів на автомобільних дорогах державного значення у межах Хмельницької, Львівської, Тернопільської областей», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, зауважили у поліції, на території Рівненської області, в зв’язку з продовженням снігопаду, спостерігається ускладнений рух на автомобільній дорозі державного значення «Київ - Чоп». Працівники поліції рекомендують водіям вантажівок зупинитись на визначених місцях відстоювання транспортних засобів або об’єктів дорожнього сервісу до закінчення негоди.

На Хмельниччині до ліквідації снігу, який випав в ніч з 12 на 13 листопада, на дорогах залучено 274 одиниць техніки та 140 людей.

“Наразі немає проблем, пов’язаних з блокуванням дорожнього руху на трасах. Є певні незручності, які створюють фури, заважаючи дорожникам розчищати автошляхи”, – повідомив кореспонденту УНІАН керівник Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Петро Гнидюк.

Крім цього, за інформацією обласного кризового центру, найбільше постраждали від стихії північно-східні райони області, у південно-західних районах поки що спостерігаються опади у вигляді дощу. Однак, за прогнозами облгідромету, найближчим часом негода прийде і сюди.

Національна поліція звертається до водіїв із проханням бути понад усе уважними та обережними за кермом. Дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки).

Як повідомляв УНІАН, за даними Укргідромецентру, 14-17 листопада погода зміниться по всій території України. Зокрема, очікуються сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, мокрий сніг з дощем та налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця. У зв‘язку з цим у Нацполіції закликали водіїв неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху, бути уважними та обережними за кермом.