На Буковині в семи районах через негоду повністю припинили рух транспорту

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Службі автомобільних доріг Чернівецької області, у відомстві підписано розпорядження про повне закриття руху транспорту на дорогах загального користування Путильського, Вижницького, Сторожинецького, Кіцманського, Глибоцького, Герцаївського та Заставнівського районів.

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«У зв’язку із суттєвим погіршенням погодних умов (сильний сніг, заметіль, перемети, сильний вітер), з метою збереження здоров’я та життя учасників дорожнього руху, недопущення заторів в русі та оперативного розчищення доріг від снігу, Службою автомобільних доріг у Чернівецькій області прийнято рішення про повне закриття руху транспортних засобів з 18:00 13 листопада на дорогах загального користування: Путильського, Вижницького, Сторожинецького, Кіцманського, Глибоцького, Герцаївського та Заставнівського районів Чернівецької області», - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що режим заборони руху на мережі доріг загального користування вводиться орієнтовно на одну добу, до настання сприятливих погодних умов.