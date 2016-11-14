Через снігопад затримки в русі окремих поїздів перевищують 3 години

Про це повідомляє прес-центр "Укрзалізниці".

"Наразі істотно вибилися із графіка руху близько 10 поїздів: №42 Трускавець-Дніпропетровськ – запізнення на 3 год. 20 хв., №742 Трускавець-Дарниця – на 1 год.26 хв., №743 Дарниця-Львів – на 38 хв., №745 Київ-Львів – на 31 хв., №748 Тернопіль-Дарниця – на 1 год.57 хв., №86 Львів-Новоолексіївка – на 1 год. 05 хв., №74 Львів-Москва та №78 Ковель-Москва – на 1 год.20 хв.", - повідомили в УЗ.

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Залізничники розчищають колії та стрілочні переводи від снігу і ліквідовують знеструмлення на трьох ділянках.

"Сніговий покрив у Львові, Івано-Франківську, Тернополі та Сянках сягає 30 см, у Хмельницькому – 38 см, Житомирі- 20 см, Шепетівці- 50 см. На Півдні України йде дощ, температура навколишнього повітря наближається до нуля градусів, що несе загрозу обледеніння контактної мережі", - розповіли в "Укрзалізниці".

Також, на трьох ділянках регіональної філії «Львівська залізниця» сталося знеструмлення. "Так на ділянці Коломия-Отинія енергетики вже подали напругу, але Отинія-Снятин та Козова-Денихів через погодні умови залишаються знеструмленими", - йдеться в повідомленні.