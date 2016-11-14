Найбільшим європейським виробникам вантажівок загрожує позов на €100 мільярдів за цінову змову
Позивачами виступають покупці вантажівок, які постраждали від цінової змови між компаніями, що існувала протягом 14 років (з 1997 по 2011 рік).
Компанія Bentham Europe, що займається фінансовою підтримкою судових позовів, планує надати кошти для потенційного вантажного групового позову вартістю €100 млрд проти найбільших європейських виробників вантажівок — Volvo, Daimler, DAF (Paccar), Iveco (CNH Industrial) і MAN (Volkswagen), — повідомляє Reuters.
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Позивачами виступають покупці вантажівок, які постраждали від цінової змови між цими компаніями, що існувала протягом 14 років (з 1997 по 2011 рік). У липні вони (крім MAN, яка надала слідчим потрібну інформацію) були оштрафовані європейськими регуляторами на €2,9 млрд за змову і перекладання на споживачів вартості виконання жорсткіших вимог щодо шкідливих викидів.
За оцінкою Bentham Europe, за період дії змови у ЄС було продано 10 млн вантажівок, а ціна кожної з них була завищена на €10,5 тис.
Bentham зазначила, що поки занадто рано говорити про те, яка юридична фірма займеться цією справою і в чиїй юрисдикції буде поданий позов, передає RNS.
«Bentham має намір донести відомості про наявність можливості повернути переплату до максимально великої кількості покупців вантажівок і дозволити жертвам картелю колективно шукати компенсацій», — вказує інвестиційний директор Bentham Europe Джеремі Маршалл. За його словами, обсяг вимог в даному випадку може виявитися одним із найбільших для позовів, що будь-коли порушували через виявлені картельні змови.
Bentham Europe — СП австралійської IMF Bentham і американського хедж-фонду Elliott Management.