Найбільшим європейським виробникам вантажівок загрожує позов на €100 мільярдів за цінову змову

Компанія Bentham Europe, що займається фінансовою підтримкою судових позовів, планує надати кошти для потенційного вантажного групового позову вартістю €100 млрд проти найбільших європейських виробників вантажівок — Volvo, Daimler, DAF (Paccar), Iveco (CNH Industrial) і MAN (Volkswagen), — повідомляє Reuters.

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Позивачами виступають покупці вантажівок, які постраждали від цінової змови між цими компаніями, що існувала протягом 14 років (з 1997 по 2011 рік). У липні вони (крім MAN, яка надала слідчим потрібну інформацію) були оштрафовані європейськими регуляторами на €2,9 млрд за змову і перекладання на споживачів вартості виконання жорсткіших вимог щодо шкідливих викидів.

За оцінкою Bentham Europe, за період дії змови у ЄС було продано 10 млн вантажівок, а ціна кожної з них була завищена на €10,5 тис.

Bentham зазначила, що поки занадто рано говорити про те, яка юридична фірма займеться цією справою і в чиїй юрисдикції буде поданий позов, передає RNS.

«Bentham має намір донести відомості про наявність можливості повернути переплату до максимально великої кількості покупців вантажівок і дозволити жертвам картелю колективно шукати компенсацій», — вказує інвестиційний директор Bentham Europe Джеремі Маршалл. За його словами, обсяг вимог в даному випадку може виявитися одним із найбільших для позовів, що будь-коли порушували через виявлені картельні змови.

Bentham Europe — СП австралійської IMF Bentham і американського хедж-фонду Elliott Management.