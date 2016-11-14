На Львівщині за добу рятувальники вивільнили зі снігових заметів понад тисячу машин

На Львівщині за минулу добу підрозділи рятувальників із снігових заметів на території області вивільнили понад тисячу транспортних засобів, серед яких вантажні та легкові автомобілі, автобуси та спецтехніка.

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Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління ДСНС у Львівській області, станом на 10:00 понеділка, 14 листопада, підрозділи рятувальників на автошляхах області надали допомогу 2850 людям та 1120 транспортним засобам, які потрапили у снігові замети.

Зокрема, увечері 13 листопада неподалік села Старе Село Пустомитівського району з автотраси у кювет з‘їхав інкасаторський мікроавтобус Volkswagen Т5, на цій же ділянці дороги біля відпочинкового комплексу «Бухта Вікінгів» у кювет з‘їхав грейдер, який розчищав автодорогу. Наразі інформації про постраждалих під час ДТП немає.