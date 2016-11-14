Далекобійників пропонують штрафувати за використання літньої гуми взимку
Голова Мінінфраструктури зазначив, що вантажівки в період рясного снігопаду ускладнювали роботу техніки та перешкоджали розчищенню доріг.
Міністерство інфраструктури України зазначає проблему безконтрольного руху великогабаритного автотранспорту на літній та зношеній гумі без відповідних заходів реагування на введені обмеження руху, у зв'язку з чим ініціює введення штрафів.
"Коли було введено заборону для великовантажного транспорту на рух по автодорогах окремих областей, то вони продовжували рух. Таке традиційне українське "всім заборонено, а я ще проскочу". Такого більше "я ще проскочу" не буде", - повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на брифінгу, додавши, що вантажівки в період рясного снігопаду ускладнювали роботу техніки і перешкоджали розчищення доріг.
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"Була величезна проблема, коли ці автомобілі рухалися в гору, маючи літню гуму, застрявали, перекривали рух для всіх видів транспорту. Мало того, ускладнювали роботу техніки і перешкоджали розчищення доріг. Мною було передано прохання до керівників областей і поліції, в першу чергу, штрафувати таких водіїв за максимальним тарифом і надалі вживати всіх необхідних заходів з розчищення доріг", - повідомив Омелян.
Як повідомляв УНІАН, 11 листопада влада Києва прийняла рішення закрити в'їзд у столицю великогабаритного транспорту через снігопад 13 листопада з 7:00 до 13:00, а також 14 листопада з 6:30. Між тим, деякі фури, які на момент заборони знаходилися в столиці, ускладнили рух автотранспорту.
13 листопада в Україні через сильні снігопади було обмежено рух великогабаритного транспорту у Львівській, Житомирській, Тернопільській і Хмельницькій областях.