Далекобійників пропонують штрафувати за використання літньої гуми взимку

Міністерство інфраструктури України зазначає проблему безконтрольного руху великогабаритного автотранспорту на літній та зношеній гумі без відповідних заходів реагування на введені обмеження руху, у зв'язку з чим ініціює введення штрафів.

"Коли було введено заборону для великовантажного транспорту на рух по автодорогах окремих областей, то вони продовжували рух. Таке традиційне українське "всім заборонено, а я ще проскочу". Такого більше "я ще проскочу" не буде", - повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на брифінгу, додавши, що вантажівки в період рясного снігопаду ускладнювали роботу техніки і перешкоджали розчищення доріг.

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"Була величезна проблема, коли ці автомобілі рухалися в гору, маючи літню гуму, застрявали, перекривали рух для всіх видів транспорту. Мало того, ускладнювали роботу техніки і перешкоджали розчищення доріг. Мною було передано прохання до керівників областей і поліції, в першу чергу, штрафувати таких водіїв за максимальним тарифом і надалі вживати всіх необхідних заходів з розчищення доріг", - повідомив Омелян.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада влада Києва прийняла рішення закрити в'їзд у столицю великогабаритного транспорту через снігопад 13 листопада з 7:00 до 13:00, а також 14 листопада з 6:30. Між тим, деякі фури, які на момент заборони знаходилися в столиці, ускладнили рух автотранспорту.

13 листопада в Україні через сильні снігопади було обмежено рух великогабаритного транспорту у Львівській, Житомирській, Тернопільській і Хмельницькій областях.