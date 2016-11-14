Дорожники завершують розчищення місцевих доріг від снігу – міністр інфраструктури

Дорожники завершили розчищення ключових автодорожніх магістралей України від снігу і нині завершують роботи на дорогах місцевого значення, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на брифінгу.

Він підкреслив, що протягом 12-14 листопада для ліквідації наслідків несприятливих погодних умов на автошляху вийшло кілька тисяч дорожників, задіявши близько 2,5 тисячі одиниць снігоприбиральної техніки.

"Ми мали сніговий шторм на більшій частині території України. Зачепило 15 українських областей, причому 10 з них досить серйозно. Фактично дві доби "Укравтодор" спільно з іншими службами, в першу чергу ДСНС, боровся зі стихією. Було задіяно близько 2,5 тисячі одиниць техніки, кілька тисяч людей", - зазначив міністр, додавши, що в цей період керівники областей оперативно взяли на себе координацію всіх дій на дорогах.

"Це спрацювало, ми змогли розчистити ключові автодорожні магістралі України, зараз завершуємо роботу на дорогах місцевого значення. Розблоковані всі пробки, перешкод для руху пасажирського транспорту немає", – підкреслив він.

За словами Омеляна, близько 30 поїздів затрималися в дорозі у середньому від півгодини до кількох годин.

"Хочу звернути увагу, що "Укрзалізниця" повинна забезпечувати найкраще рух в таких складних умовах", - зазначив він.

Міністр інфраструктури також зауважив, що аеропорти в цілому впоралися з обслуговуванням літаків в негоду, проте окремі рейси були перенесені в аеропорти Києва і Львова, тоді як аеропорти Харкова та Одеси працювали в штатному режимі.

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"Були певні затримки в аеропорту "Бориспіль", деякі рейси були затримані на кілька годин. Зараз зліт і посадка відбуваються в нормальному режимі, всі літаки проходять обробку, тому можливі деякі затримки. Аеропорт Львова з честю пройшов це випробування, на нього був перший удар", - підсумував Омелян.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада в Україні через сильні снігопади було обмежено рух великогабаритного транспорту у Львівській, Житомирській, Тернопільській і Хмельницькій областях, а також у Києві.

Тим не менш, Міністерство інфраструктури України відзначило проблему безконтрольного руху великогабаритного автотранспорту на літній та зношеній гумі без відповідних заходів реагування на введені обмеження руху, у зв'язку з чим ініціює введення штрафів.