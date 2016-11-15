Канадський авіалайнер уникнув зіткнення в повітрі з дроном

Ніхто з 54 пасажирів цього рейсу не постраждав, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Рада з транспортної безпеки Канади підтвердила, що в понеділок близько половини восьмого ранку за місцевим часом в небі над Торонто стався інцидент, в результаті якого отримали легкі травми два члена екіпажу авіалайнера.

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На висоті близько 3 км над озером Онтаріо літак Porter Airlines почав заходити на посадку в аеропорту Біллі Бішопа, коли пілоти побачили прямо по курсу об'єкт, який вони спочатку прийняли за повітряну кулю.

Вони прийняли рішення різко піти з курсу. Обидва пілоти літака впевнені, що об'єктом, який опинився на шляху лайнера, був дрон.