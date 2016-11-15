Наслідки снігопаду у Львові: сьогодні на маршрути не вийшло понад 60 автобусів

У Львові з-за неналежного стану доріг в зв'язку з нещодавнім снігопадом на міські маршрути сьогодні не вийшли близько 60 одиниць громадського транспорту, повідомляє "112 Україна".

Повідомляється, що найбільш складна ситуація спостерігається у віддалених від центру мікрорайонах, а також на тротуарах - там не встигають розчищати сніг.

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"По місту працює близько 100 одиниць снігоочисної техніки, але вони не встигають прибрати сніг. Більшість доріг придатні для проїзду, однак більшість тротуарів досі в снігових заметах. Найскладніша ситуація в районах, віддалених від центру. Двох чиновників, керівників кількох районів Львова вже звільнили через неналежний стан доріг. На трамвайних і автобусних зупинках великі черги через те, що на деяких маршрутах мало автобусів. Близько 100 маршруток не вийшли вчасно на маршрут, більше 60 так і не почали курсувати", - повідомляє кореспондент.

Як повідомлялося, станом на 7:00 15 листопада в Україні без електропостачання залишаються 128 населених пунктів у 5 областях.

Нагадаємо, в Україні 13 листопада почалися сильні снігопади, в результаті чого було знеструмлено 988 населених пунктів в 11 областях. Місцями випало до 50 см снігу. Через негоду скасовувалися авіарейси, а 30 поїздів йшли з затримкою. Всі подробиці про негоду в Україні можна прочитати тут.