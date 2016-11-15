У Харкові трамваї №3 та №27 змінять маршрут

Про це повідомили в Департаменті інфраструктури харківської міськради.

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Зміни пов'язані зі збільшенням обсягу робіт з капітального ремонту трамвайних колій. Раніше планувалося, що трамваї курсуватимуть за зміненими маршрутами 14 і 15 листопада.

Протягом наступних двох днів трамваї їздитимуть наступним чином.

Трамвай №3: розворотне коло «Залютино» - вул. Полтавський Шлях - вул. Конєва - вул. Москалівська - вул. Миколи Бажана - РК «Новоселівка»;

Трамвай №27: РК «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - пр. Московський - вул. Молочна - вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська - вул. Миколи Бажана - РК «Новоселівка».