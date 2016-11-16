На українсько-польському кордоні в чергах стоять 1160 автомобілів

Зокрема, поблизу пунктів пропуску «Рава-Руська» своєї черги чекають 300 одиниць автотранспорту.

На пунктах пропуску українсько-польського кордону в чергах стоять 1160 автомобілів. Читайте такожЛьвівських митників підозрюють у підробленні документів: допомогли ввезти 10 тисяч авто без сплати мита Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Зокрема, поблизу пунктів пропуску «Рава-Руська» своєї черги очікують 300 одиниць автотранспорту, «Устилуг» - 250, «Краковець» - 220, «Ягодин авто» - 140, «Угринів» - 120, «Грушів» - 70, «Шегині» - 60. На кордоні з Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою автомобільних черг на пунктах пропуску не зафіксовано.

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