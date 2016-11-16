"Укравтодор" буде відбирати голів облавтодорів на конкурсній основі

Державне агентство автомобільних доріг України "Укравтодор" спільно з державною акціонерною компанією "Автомобільні дороги України" прийняло рішення відбирати керівників облавтодорів на конкурсній основі, перший відбір буде оголошений до кінця поточного тижня на посаду голови Миколаївської філії.

Згідно з повідомленням прес-служби компанії "Автомобільні дороги України", 16 листопада компанія сформувала незалежну конкурсну комісію, яка займатиметься перевіркою кандидатів на керівні посади в регіональних підрозділах. Зокрема, до складу конкурсної комісії увійшли один представник від "Укравтодору" і по два представника від акціонерної держкомпанії і громадськості.

"З сьогоднішнього дня керівники облавтодорів будуть обиратися тільки за підсумками конкурсу. Комісія буде детально перевіряти резюме, біографію та досвід кожного претендента на посаду. Всі кандидати повинні здати профільний іспит, яким покажуть свої реальні знання та навички і доведуть, що вони дійсно впораються з важкою роботою керівника облавтодору", - цитує прес-служба голови компанії Артема Гриненко.

У повідомленні наголошується, що дане рішення було прийнято спільно з новим главою "Укравтодору" Славомиром Новаком, а міністр інфраструктури України Володимир Омелян підтримав дану ініціативу.

У прес-службі додали, що над розробкою алгоритму проведення відкритого конкурного відбору на вакантні керівні посади компанія працювала майже місяць.

У повідомленні наголошується, що оголошення про пошук керівників дочірніх підприємств держкомпанії будуть розміщені вже цього тижня на офіційному сайті компанії, зокрема, це будуть оголошення про пошук кандидатів на посади керівників Миколаївського облавтодору та Шляхового ремонтно-будівельного управління №100. При цьому в компанії не виключають проведення деяких етапів відбору в режимі онлайн трансляції.

"Нам дуже потрібні ефективні, досвідчені, а головне, чесні керівники дочірніх підприємств ДАК. Ми повинні перевернути сторінку історії дорожньої галузі, коли на ці посади, під тиском чиновників, ставили осіб із сумнівною репутацією", - підсумував Гриненко.

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Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня Нацполіція України в Миколаївській області відкрила кримінальне провадження за фактом вимагання хабара директором держпідприємства "Миколаївський облавтодор" В'ячеславом Шуліченко.

У зв'язку з цим Мінінфраструктури відсторонив від посади Шуліченко і провело свою додаткову службову перевірку. Крім того, в міністерстві підкреслювали, що Миколаївська область має найгірші показники з ремонту доріг.

Раніше "Укравтодор" почав системний аудит виконання дорожніх робіт по всій Україні. У результаті виявлених порушень були звільнені начальники Служб автодоріг у Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Донецькій та Черкаській областях.

Новий глава "Укравтодору" Славомір Новак заявив про намір звільняти керівників регіональних філій за неналежну підготовку дорожнього господарства до зимового сезону