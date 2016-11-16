"Укрзалізниця" має намір закупити 60 тисяч тонн дизпалива

Філія "Центр забезпечення виробництва" Публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" має намір найближчим часом укласти договори на поставку 60 тисяч тонн дизельного палива, що дозволить поповнити запаси пального для потреб залізниць на 70 днів.

Про це повідомили в прес-службі "Центру забезпечення виробництва" з посиланням на заступника начальника філії "Укрзалізниці" Сергія Иванчу.

"Укрзалізниця" має намір укласти договори на закупівлю 60 тисяч тонн дизпалива. Цього обсягу вистачить більш ніж на 70 днів стабільної роботи залізничної галузі. Паливо буде використано для пасажирських і вантажних перевезень поточного року, а частину спрямовано на формування стратегічного запасу", - цитує прес-служба заступника начальника філії.

Зокрема, 15 листопада відбулося розкриття пропозицій учасників двох тендерів, кожен з яких передбачає закупівлю 10 тисяч тонн пального. Протягом 16 та 17 листопада відбудеться розкриття пропозицій учасників ще двох тендерів, обсяг закупівлі кожного становить 20 тисяч тонн.

У повідомленні наголошується, що всі тендери проходять за новими правилами, оскільки раніше "Укрзалізниця" спростила вимоги до учасників. Відтепер компанії-учаснику достатньо подати цінову пропозицію, а також гарантію, що документи, які підтверджують відповідність палива технічним вимогам, буде надано при постачанні товару в разі перемоги.

У прес-службі додали, що це нововведення вже позитивно вплинуло на збільшення кількості учасників: в одному з тендерів подано шість пропозицій, в іншому - вісім.

Як повідомляв УНІАН, станом на 10 листопада філія "Центр забезпечення виробництва" оголосив через електронний майданчик системи держзакупівель Prozorro шість тендерів на закупівлю дизельного палива в обсязі 75 тисяч тонн з передбачуваною ціною закупівлі близько 1,5 мільярда гривень, якого буде достатньо для стабільної роботи залізничного транспорту протягом перших трьох місяців 2017 року.

Читайте також"Укрзалізниця" запустила мобільну версію сайту з продажу квитків

Наприкінці вересня Кабінет міністрів зобов'язав Агентство державного резерву України позичити "Укрзалізниці" 9 тисяч тонн дизельного палива на поворотній основі.

Протягом поточного року "Укрзалізниці" постачають дизельне паливо три компанії - "ВОГ Аеро Джет", що входить в українську фінансово-промислову групу компаній "Континіум", "ОККО-Бізнес Контракт", "Торговий Дім "Сокар Україна" та "Елемент нафта". Останній влітку 2016 року вперше виграв тендер на постачання залізницям більше 14 тисяч тонн дизпалива, який намагалася оскаржити "Вог Аеро Джет".

Раніше "Укрзалізниця" повідомила про плани надати іноземним компаніям можливість участі в тендерних закупівлях дизельного палива, потреба компанії у якому сягає 300 тисяч тонн в рік.