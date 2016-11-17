Генштаб ЗСУ дозволив мобільним операторам запустити 3G-мережу у Запоріжжі

Про це повідомила прес-служба державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (УДЦР).

«Сьогодні УДЦР отримав згоду Генерального штабу Збройних Сил України на використання базових станцій 3G у Запоріжжі», - наводяться в повідомленні слова виконавчого директора держпідприємства Вадима Гулька.

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За його словами, мобільні оператори зможуть отримати необхідні висновки і дозволи на запуск 3G у Запоріжжі 17 листопада.

Як повідомляв УНІАН, найбільші оператори мобільного зв'язку готові були запустити 3G-мережу в Запоріжжі, однак існували обмеження щодо використання частот тільки для потреб військових.

Станом на 16 листопада 3G-зв'язок українських мобільних операторів не запущено у трьох обласних центрах - Житомирі, Черкасах і Запоріжжі. Запуск у цих містах мережі 3G можливий тільки після проведення Генштабом ВСУ відповідної конверсії частот.