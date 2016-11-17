Український літак-гігант "Мрія" перевіз рекордний вантаж (відео)

Це другий за вагою рекордний моновантаж з перевезених літаком і рекордний вантаж для Південної Америки, повідомляє ЦТС з посиланням на видання La Tercera.

Зазначається, що це був перший візит Ан-225 в Чилі.

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Зазначимо, що рекордний моновантаж "Мрія" доставила в 2009 році - 187,6 тонн. Генератор вагою 174 тонни, "одягнений" у спеціальну конструкцію вагою 13,6 тонн, був перевезений з Франкфурта в Єреван. При цьому вага максимального вантажу, який "Мрія" перевезла в 2004 році, дорівнює 247 тоннам, але це був не моновантаж. Тоді літак доставив кілька одиниць будівельної техніки.

Як повідомляв УНІАН, у Бразилії із захопленням зустрічали український літак-гігант "Мрія". АН-225 приземлився в бразильському аеропорту Виракопос/Кампінас 14 листопада.

Довідка УНІАН. Ан-225 «Мрія» створений київським Конструкторським бюро імені Антонова. Свій перший політ літак здійснив у 1988 році. Відтоді «Мрія» залишається найбільшим і найпотужнішим у світі транспортним літаком.