ЄБРР виділив Львову 10 мільйонів євро на електронний квиток – сьогодні підписали угоду

Як повідомляє прес-служба Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), банк виділив кредит у розмірі 10 млн євро на впровадження у Львові автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП), яка передбачає закупівлю, встановлення та експлуатацію необхідного апаратного та програмного забезпечення, а також електронних карток.

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«Нарешті, сьогодні ми підписали угоду за проектом впровадження АСОП, який сприятиме підвищенню якості та ефективності послуг громадського транспорту у Львові. В Україні поки що не так багато міст, які могли б пишатися такими важливими досягненнями, тому Львів стає прикладом для інших», - цитує прес-служба директора ЄБРР в Україні Шевки Аджунера.

У прес-службі зазначили, що для реалізації цього проекту будуть використані кошти мультидонорського рахунку для стабілізації та сталого зростання України, який ЄБРР створив у листопаді 2014 року з метою підтримки зусиль України, спрямованих на реформування економіки та покращення бізнес-клімату. Зокрема, внески в цей фонд здійснюють Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, Польща, Швеція, Швейцарія, Великобританія і США.

Також у банку повідомили, що Львів офіційно завершив будівництво швидкісної трамвайної лінії.

«Те, що ми робимо сьогодні, є дуже важливим для міста Львова і місцевої громади. Нова лінія швидкісного трамваю дозволить львів'янам комфортно добиратися до центру міста приблизно за 25 хвилин, чого багато хто з них чекав більше 25 років! Також важливо, що на цій лінії будуть експлуатуватися трамваї українського виробництва», - цитує прес-служба директора ЄБРР в Україні.

Нова лінія швидкісного трамвая, для якої ЄБРР надав кредит на суму 6 млн євро, а Федеральне міністерство екології Німеччини – інвестиційний грант на суму 5 млн євро, зокрема, зв'яже основний житловий масив Сихів, в якому проживає близько 150 тис. львів'ян, з центром міста.

Відзначається, що цей проект сприятиме підвищенню надійності та ефективності екологічного міського електротранспорту, а також інтенсивності його використання, що призведе до значного скорочення викидів від автотранспорту.

Крім того, ЄС надав додаткове грантове фінансування в розмірі 5 млн євро.

Також повідомляється, що під час будівництва нової трамвайної лінії були виявлені проблеми, пов'язані з необхідністю реконструкції каналізаційного колектора під проспектом Червоної калини і мосту на вулиці Хуторівка, які створювали значні «вузькі місця». Для усунення цих проблем банк надав додатковий кредит на суму 6 млн євро.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України доручив до 2017 року забезпечити міський електротранспорт електронними засобами безготівкової оплати проїзду. Дане рішення міститься в постанові уряду від 20 січня 2016 року «Про внесення змін у Державну цільову програму розвитку міського електротранспорту на період до 2017 року».

Раніше виконувач обов'язків заступника мера Дніпра, радник міністра інфраструктури України Яніка Мірило зазначала, що вартість впровадження єдиної автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті у великому українському місті становить близько 10-15 млн євро.

Львівська міська влада зазначала, що впровадження електронного квитка дозволить збільшити прибутковість підприємств транспорту на 30-40%.

ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку діяльності в країні в 1993 року банк взяв на себе зобов'язання щодо виділення близько 12 млрд євро в рамках 369 проектів по всій країні.