Рада прийняла закон про створення дорожнього фонду з 2018 року

Верховна Рада України ухвалила закон про створення державного дорожнього фонду для фінансування ремонту і будівництва автомобільних доріг країни.

За ухвалення законопроекту №4014а про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" щодо вдосконалення механізму фінансування дорожньої галузі за основу і в цілому проголосували 248 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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Представляючи законопроект, голова парламентського комітету з питань транспорту Ярослав Дубневич зазначив, що прийняття даного документа дозволить збільшити фінансування доріг і значно покращити технічний стан доріг, понад 90% з яких потребують проведення капітального ремонту або реконструкції, шляхом створення спеціального фонду з цільовим використанням його коштів.

Разом з тим, Дубневич зазначив, що запуск дорожнього фонду пропонується перенести з 2017 на 2018 рік з подальшим фінансуванням розмірі 50% від надходжень у фонд акцизу на нафтопродукти на 2018 рік, 75% - на 2019 рік і 100% - на 2020 рік.

"Підкреслюю, що президентом України Петром Порошенком визначено цей законопроект як невідкладний", - додав депутат.

В ході засідання парламенту депутати також прийняли супутній закон №4015а про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі. За ухвалення відповідного законопроекту за основу і в цілому проголосували 235 парламентаріїв при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство фінансів і транспортний комітет Верховної Ради домовилися про перенесення запуску дорожнього фонду з 2017 на 2018 рік. Крім того, бюджетний комітет Ради підтримав прийняття законопроекту про створення цього фонду, але з умовою, що він почне працювати з 2018 року.

29 березня Верховна Рада з-за недостатньої кількості голосів депутатів відхилила законопроект про створення дорожнього фонду, який повинен наповнюватися за рахунок збору акцизу від ввезення нафтопродуктів в країну, плати за проїзд автодорогами перевантажених транспортних засобів та інших платежів.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень. В поточному році на ремонт та будівництво автошляхів було виділено близько 19 мільярдів гривень.