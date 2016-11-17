У Львові запустили довгоочікуваний трамвай на найбільший житловий масив Сихів (фото)

У четвер, 17 листопада, у Львові відкрили новий трамвайний маршрут №8, який сполучив центральну частину з найбільшим житловим масивом Сихів.

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Як повідомляє Zaxid.net, пропускна здатність нової лінії – до 8 тисяч пасажирів на годину. Очікується, що за день трамваєм на Сихів користуватимуться 48 тисяч львів’ян.

Зараз маршрут пролягає від площі Соборної через вулицю Стуса до кінотеатру імені Довженка. Після завершення усіх будівельних робіт, затримка яких пов’язана з перенесенням ринку, до кінця року маршрут трамваю буде продовжений до кінцевої зупинки – вулиці Вернадського.Довгоочікуваний трамвай на Сихів отримав номер «8». На новій трамвайній лінії, збудованій у місті вперше за останні 30 років, 14 зупинок із Сихова до центру Львова, і 15 – у протилежний бік, з центру – до Сихова.