На кордоні з Польщею у чергах зупинились близько тисячі авто

У пунктах пропуску на кордоні України з Польщею станом на 15.00 17 листопада у чергах стоять 945 автомобілів.

Як повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook, найбільша черга у пункті пропуску «Рава-Руська» – там очікують оформлення 400 автомобілів.

Крім того, 200 автомобілів стоять у ПП «Ягодин авто», 140 – у ПП «Краковець», 80 – у ПП «Шегині», 60 – у ПП «Угринів», 30 – у ПП Устилуг», 20 – у ПП «Смільниця» та 15 – у ПП «Грушів»

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У пунктах пропуску на кордоні з Молдовою та Словаччиною черг немає.

На кордоні з Угорщиною у пункті пропуску «Вилок» стоять 35 автомобілів, «Тиса» - 40 автомобілів. Крім того, у ПП «Порубне», що на кордоні з Румунією, очікують оформлення 15 автомобілів.