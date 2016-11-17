Львів провалив іспит по першому снігу - нардеп

Таку думку висловив на своїй сторінці в Facebook народний депутат Давид Макар'ян, коментуючи транспортний колапс у Львові, спровокований рясним снігопадом.

«У той час як столичний мер мобілізував всі зусилля, для того щоб зберегти нормальну життєдіяльність міста, транспортне сполучення Львова під час першого ж снігопаду практично зупинилося. У Львові нібито почався апокаліпсис. Рятувальники допомагали водіям вибратися з завалів прямо посеред дороги, паралізованими виявилися цілі райони! До сих пір люди у Львові падають і калічаться, мерзнуть на зупинках, чекаючи рідкісних маршруток. У мережі вже повно фотографій з кілометровими чергами на транспорт », - написав парламентарій.

Він додав, що, згідно з даними прес-служби Львівської міської ради, на ранок після снігопаду місто почало розчищати 99 одиниць снігоприбиральної техніки. «Очевидно ж, що цього недостатньо для такого великого міста! Наприклад, в Києві сніг прибирало 3 чоловік і тисячі тридцять 674 одиниці техніки, які за добу вивезли 1,7 тис. тонн снігу », - резюмував Макар'ян.

Нагадаємо, в неділю, 13 листопада, в Україні, зокрема, в Києві та у Львові, почалися рясні снігопади. Станом на сьогодні комунальні служби продовжують розчищати автомагістралі і житлові двори.